Беларусь и Болгария договорились наверстать упущенное время в отношениях - Макей

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Болгария договорились наверстать упущенное время в отношениях. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня в Софии журналистам после переговоров с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей рассказал, что во время его встреч с руководством Болгарии был отмечен взаимный интерес к повышению уровня контактов и развитию сотрудничества по всем направлениям взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах.

"Более того, мы констатировали, что, к сожалению, в предыдущие годы недооценивали важность активного сотрудничества между нашими странами. И мы договорились, что необходимо сделать все, чтобы наверстать в предстоящие годы упущенное время", - сказал Владимир Макей.

Беларусь видит перспективы для развития отношений в промышленности, сельском хозяйстве, информационных технологиях, научно-техническом и инвестиционном сотрудничестве. Стороны договорились продолжить работу по подготовке очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также по проведению в ближайшее время встреч рабочих групп по науке и технологиям, сельскому хозяйству, транспорту, образованию, туризму и по другим направлениям.

"Значительный потенциал мы также видим в активизации регионального сотрудничества, которое имеет весьма солидную базу: между городами и регионами Беларуси и Болгарии заключено более 40 соглашений", - обратил внимание министр.

Владимир Макей рассчитывает, что сотрудничество между странами выйдет на более высокий уровень. Для этого, по мнению белорусской стороны, имеется взаимная воля.

Как сообщалось, министр иностранных дел Беларуси совершил в эти дни первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Болгарию. Владимир Макей провел в Софии также встречи с президентом Руменом Радевым, председателем Народного собрания Цветой Караянчевой и представителями болгарского бизнеса.-0-

Лукашенко пригласил Президента Болгарии посетить Беларусь Приглашение от главы белорусского государства Румену Радеву передал Владимир Макей во время встречи в Софии.