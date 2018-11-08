8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Болгария отмечают положительную динамику парламентских связей. Эта тема поднималась на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко с послом Болгарии в Беларуси Ангелом Ганевым по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Подведены итоги белорусско-болгарского сотрудничества за последние два года, отмечена положительная динамика парламентских связей и сохранение показателей торгового оборота между двумя странам", - сказали в пресс-службе МИД.

Стороны согласились с необходимостью способствовать дальнейшему улучшению взаимопонимания между Беларусью и Болгарией, а также повышать практическую отдачу от двусторонних контактов в экономической и гуманитарной областях.

Заместитель министра поблагодарил посла Болгарии за его вклад в развитие белорусско-болгарских отношений.-0-