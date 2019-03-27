27 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Боливия намерены развивать договорно-правовую базу сотрудничества. Об этом шла речь сегодня в Москве на встрече посла Беларуси в России Владимира Семашко с послом Боливии в РФ Уго Вильярроэлем Сенсано, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской дипмиссии.
"Стороны обсудили перспективы активизации белорусско-боливийских отношений, развитие договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества", - отметили в пресс-службе.
Дипломатические отношения между Беларусью и Боливией установлены в апреле 1994 года. Объем двустороннего товарооборота за 2018 год составил $1,09 млн.-0-
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