Во время встречи. Фото посольства Беларуси в России

27 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Боливия намерены развивать договорно-правовую базу сотрудничества. Об этом шла речь сегодня в Москве на встрече посла Беларуси в России Владимира Семашко с послом Боливии в РФ Уго Вильярроэлем Сенсано, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской дипмиссии.

"Стороны обсудили перспективы активизации белорусско-боливийских отношений, развитие договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества", - отметили в пресс-службе.

Дипломатические отношения между Беларусью и Боливией установлены в апреле 1994 года. Объем двустороннего товарооборота за 2018 год составил $1,09 млн.-0-