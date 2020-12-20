Беларусь и Бразилия готовы активнее развивать контакты в 2021 году

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Бразилии Александр Церковский принял участие в приеме для руководителей дипломатических миссий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Бразилии.

Мероприятие традиционно проводит министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу для послов зарубежных государств.

Во время встречи посол Беларуси обсудил с руководством бразильского внешнеполитического ведомства состояние белорусско-бразильских связей. Речь также шла о мерах, которые поспособствуют активизации двустороннего сотрудничества в 2021 году.-0-