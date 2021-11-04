Беларусь и Бразилия намерены активизировать сотрудничество по различным направлениям

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия Сергей Лукашевич вручил копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел Бразилии Фернандо Магальяесу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-бразильских отношений", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Речь шла также о дальнейших планах по активизации сотрудничества двух стран по различным направлениям.-0-