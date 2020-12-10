Беларусь и Чехия договорились провести в Праге в 2021 году межмидовские консультации

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Чешской Республике Валерий Курдюков встретился c заместителем министра иностранных дел Чехии Мартином Смолеком. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи собеседники рассмотрели практические вопросы белорусско-чешского сотрудничества в консульской сфере", - говорится в сообщении.

Стороны договорились о проведении очередного раунда белорусско-чешских межмидовских консультаций по консульским вопросам в 2021 году в Праге.-0-