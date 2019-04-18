18 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Чехия договорились укреплять промышленные и научные контакты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Эти вопросы рассматривались сегодня в Праге на 11-м заседании белорусско-чешской смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Прошли переговоры сопредседателей комиссии - заместителя министра иностранных дел Беларуси Евгения Шестакова и заместителя министра промышленности и торговли Чешской Республики Эдуарда Муржицкого, на которых была дана оценка состояния двусторонних отношений, обсуждены перспективы сотрудничества и проблемные вопросы. Сопредседатели провели пленарное заседание комиссии, на котором рассмотрели вопросы взаимодействия в области энергетики, машиностроения, сельского хозяйства, научно-технической и инновационной, финансовой сферах, по линии торгово-промышленных палат, развитие договорно-правовой базы.

Фото МИД

В состав белорусской делегации вошли генеральный директор ГПО "Белтопгаз", руководитель белорусской части рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики Леонид Рудинский, начальник главного управления внешнеэкономических связей Министерства промышленности, председатель белорусской части рабочей группы по сотрудничеству в области машиностроения Леонид Рыжковский, заместитель председателя БелТПП Сергей Набешко, генеральный директор "Белэксимгаранта" Геннадий Мицкевич, руководитель Национального информационного офиса программ Европейского союза по науке и инновациям Ольга Мееровская, представители МИД, Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", а также руководители энергетических и промышленных предприятий Беларуси.

По итогам работы сопредседатели комиссии подписали протокол, который станет дорожной картой работы на ближайший год.-0-