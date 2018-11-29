Беларусь и Чили намерены провести межмидовские консультации

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Чили выразили намерение провести в ближайшей перспективе в Минске очередной раунд белорусско-чилийских межмидовских консультаций по политическим вопросам. Эта тема поднималась на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Евгения Шестакова с послом Чили в России и Беларуси по совместительству Родриго Хосе Ньето Матурана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-чилийского взаимодействия по широкому спектру вопросов, отметили необходимость активизации контактов между официальными лицами и деловыми кругами двух стран. Особое внимание было уделено продолжению работы по формированию договорно-правовой базы двусторонних отношений.-0-