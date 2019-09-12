Беларусь и Эфиопия планируют подписать соглашение по визовым вопросам

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Эфиопия планируют подписать соглашения о сотрудничестве в сферах образования и налогообложения, по визовым вопросам и о создании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Этот вопрос сегодня обсудили заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и Чрезвычайный и Полномочный Посол Эфиопии в России и по совместительству в Беларуси Алемайеху Тегену, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и других областях и согласились с необходимостью целенаправленных дополнительных мер по увеличению товарооборота между двумя странами. Андрей Дапкюнас отметил важность скорейшей подготовки к подписанию нескольких соглашений, в том числе о сотрудничестве в области образования, налогообложения, по визовым вопросам и о создании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству.

Собеседники подчеркнули целесообразность активизации взаимодействия в образовании, а также содействия более интенсивному обмену визитами делегаций государственных учреждений и прямым контактам между деловыми кругами двух государств.-0-