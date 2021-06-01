Беларусь и Эфиопия заявили о намерении развивать политический диалог и экономическое сотрудничество

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кении и Эфиопии по совместительству Павел Взяткин вручил верительные грамоты президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зевде. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Во время беседы с президентом Эфиопии белорусский дипломат выразил заинтересованность в поддержании и укреплении дружеских и взаимоуважительных отношений между двумя странами, а также в развитии двустороннего политического диалога.

Посол отметил наличие значительного потенциала для расширения торгово-экономического сотрудничества между странами и высказал мнение о перспективности реализации совместных проектов в области сельского хозяйства и промышленности.

В свою очередь Сахле-Ворк Зевде выразила готовность содействовать развитию крепких отношений с Беларусью по многим направлениям.-0-