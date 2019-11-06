6 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Египет активизируют межпарламентские контакты. Эту тему сегодня на встрече обсуждали Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев и председатель Палаты представителей Египта Али Абдель аль-Саед, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-египетского сотрудничества, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых на высшем уровне в июне этого года.

Особое внимание собеседники уделили важности продолжения межпарламентских контактов между Беларусью и Египтом. Отмечены высокая значимость первого официального визита председателя Палаты представителей Египта в Беларусь в ноябре минувшего года, а также подписания соглашения о сотрудничестве и создания групп дружбы в парламентах двух стран.

С учетом приглашения египетской стороны достигнута договоренность о проведении ответного визита председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси в Египет.-0-