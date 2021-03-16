Беларусь и Египет активизируют совместные усилия для кооперации в сфере туризма

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16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев провел встречу с заместителем министра иностранных дел Египта Бадром Абделатти. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве.
В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-египетской повестки дня и взаимодействия двух стран в международных организациях.
Собеседники отметили высокий потенциал между Беларусью и Египтом для развития политического диалога, укрепления торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, подчеркнув необходимость активизации совместных усилий для развития кооперации в сфере туризма.-0-