Беларусь и Египет намерены развивать совместные предприятия по сборке белорусской техники

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие экономического сотрудничества на уровне промышленных предприятий обсуждалось сегодня на встрече посла Беларуси в Арабской Республике Египет Сергея Терентьева с государственным министром военной промышленности Египта Мохамедом Ахмедом Морси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны констатировали успешное взаимодействие по итогам 2020 года белорусских и египетских промышленных компаний. Собеседники договорились содействовать дальнейшему развитию в Египте совместных сборочных предприятий по выпуску техники белорусских брендов.

Кроме того, на встрече достигнута договоренность о проведении в ближайшее время видеоконференций с участием представителей профильных министерств и ведомств, а также предприятий двух стран для обсуждения алгоритма совместных действий в текущем году.-0-