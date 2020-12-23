Беларусь и Египет обсудили перспективы межуниверситетского сотрудничества

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы межуниверситетского сотрудничества Беларуси и Египта обсуждены в Каире. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Египте.

Эта тема рассматривалась на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергея Терентьева с министром высшего образования и научных исследований Арабской Республики Египет Халидом Абдельгаффаром.

"Стороны обсудили состояние сотрудничества Беларуси и Египта в сфере высшего образования. Собеседники высоко оценили развитие академического и научно-практического взаимодействия Каирского, Айншамского и Кафрэльшейхского университетов с белорусскими партнерами - Белорусским государственным университетом, Белорусским государственным медицинским университетом и Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники, - отметили в посольстве. - Договорились содействовать дальнейшему развитию межуниверситетского сотрудничества двух стран".

Во время встречи Сергей Терентьев и Халид Абдельгаффар рассмотрели график планируемых двусторонних визитов и мероприятий высокого уровня.-0-