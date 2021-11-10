Беларусь и Египет обсудили расширение сотрудничества в торговле и промышленности

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев встретился с главой египетской коммерческой службы - первым заместителем министра торговли и промышленности Египта Ахмедом Магаури Диабом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Стороны обменялись мнениями о перспективах расширения двустороннего сотрудничества в области торговли, реализации совместных проектов в промышленной сфере.

Кроме того, собеседники обсудили ход подготовки запланированного на 24-25 ноября в Каире очередного заседания белорусско-египетской торговой комиссии.-0-