Беларусь и Египет обсудили взаимодействие в области воздушного сообщения

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев 26 октября встретился с заместителем министра иностранных дел Египта по делам Европы Бадром Абделатти. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В рамках встречи стороны обсудили подготовку 7-го заседания белорусско-египетской торговой комиссии. Были также затронуты вопросы взаимодействия в области воздушного сообщения.
Состоялся обмен мнениями о планах совместных мероприятий на следующий год, включая проведение первого заседания Комиссии по вопросам политического диалога и двустороннего сотрудничества на уровне глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Египта, а также культурных мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
Собеседники отметили важность эффективной работы действующих механизмов межгосударственного взаимодействия для развития всего комплекса белорусско-египетских отношений.-0-