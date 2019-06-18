Беларусь и Египет подписали дорожную карту развития сотрудничества на 2019-2020 годы

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Египет подписали комплексную программу (дорожную карту) развития сотрудничества на 2019-2020 годы. Церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости в присутствии лидеров двух государств, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал БЕЛТА министр антимонопольного регулирования и торговли, председатель белорусской части совместной с Египтом торговой комиссии Владимир Колтович, реализация предыдущего аналогичного документа на 2017-2018 годы дала свои результаты. Новая дорожная карта включает в себя весь спектр сотрудничества с Египтом в сфере промышленности - это сборочные производства МТЗ, МАЗ, "Амкодор", "Бобруйскагромаш". "Ставится задача по увеличению количества дилерских центров, центров технического обслуживания нашей техники. За год мы открыли несколько сборочных производств и успешно работаем на египетском рынке, - отметил министр. - Эта карта является следующим шагом по более высокому уровню локализации, открытию новых сборочных производств (например, Минский моторный завод планирует такое предприятие)".

От компьютерных игр до электробусов - что Беларусь готова производить совместно с Египтом Глава государства отметил, что современная и развитая промышленность - одна из сильных сторон белорусской экономики, и страна готова делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями.

"Еще одна задача - работа в областях военно-технического сотрудничества, науки, IT-технологий, культуры, образования. Конечно, мы хотели бы быть успешными на арабском рынке. И сегодня Египет, одна из авторитетнейших стран арабского мира, позиционирует себя как ворота на рынок Африки", - добавил Владимир Колтович. Кроме того, в документе прописаны договоренности в области регионального сотрудничества. "В частности, Минская область успешно дружит и сотрудничает с губернаторством Южный Синай. Планируется сотрудничество Минского горисполкома и губернаторства Каир", - пояснил министр.

Помимо дорожной карты в присутствии президентов подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере молодежной политики между Министерством образования Беларуси и Министерством молодежи и спорта Египта.

Стороны также договорились о создании совета делового сотрудничества, заключив меморандум между Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Министерством торговли и промышленности Египта. Кроме того, достигнута договоренность о сотрудничестве в области стандартизации, подписан меморандум между соответствующими профильными организациями.

За последние два года белорусско-египетский товарооборот вырос почти в два раза - с $57,8 млн в 2016 году до $108,7 млн в 2018 году. Экспорт белорусских товаров также почти удвоился (с $43,3 млн до $83 млн). Сейчас страны прорабатывают и реализуют более 15 совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, науки, подготовки кадров. Приоритетным направлением является оказание содействия Египту в углублении индустриализации страны, обновлении промышленных технологий и создании рабочих мест. В феврале 2018 года запущен совместный проект по производству автотехники МАЗ. Многопрофильное предприятие в Александрии выпускает тракторы "Беларус", зерноуборочные комбайны "Гомсельмаш" и иную сельхозтехнику для нужд сельского хозяйства Египта. Здесь создано 40 рабочих мест и за прошлый год произведено 302 трактора. Совместно с Министерством военной промышленности Египта созданы сборочные линии погрузчиков "Амкодор" и сельскохозяйственного оборудования "Бобруйскагромаш".-0-