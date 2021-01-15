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15 января 2021, 11:16

Беларусь и Египет согласовали алгоритм дальнейших двусторонних контактов в IT-сфере

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев встретился с министром связи и информационных технологий Египта Амром Талаатом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Египте.

Собеседники отметили высокий потенциал для развития белорусско-египетского взаимодействия в сферах высоких технологий, информационной безопасности и подготовки специалистов в области телекоммуникаций. Были также обсуждены перспективы сотрудничества между специализированными организациями и компаниями IT-сектора двух стран.

Стороны также согласовали алгоритм дальнейшего развития двусторонних контактов в сфере информационных технологий, включая обмен визитами делегаций соответствующих ведомств и организаций Беларуси и Египта.-0-

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