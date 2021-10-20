Беларусь и Египет в ноябре проведут заседание межправкомиссии по торговому сотрудничеству

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей провел встречу с послом Египта в России и Беларуси по совместительству Ихабом Насром, завершающим свою дипломатическую миссию в нашей стране. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Стороны обсудили состояние сотрудничества Беларуси и Египта, подвели итоги развития контактов в разных сферах", - рассказали в пресс-службе.

Дипломаты затронули вопросы расширения политического диалога, взаимной поддержки в международных организациях, торгово-экономического взаимодействия, включая совместные проекты в промышленности и сельском хозяйстве.

"Дана положительная оценка итогов состоявшихся в сентябре межмидовских консультаций в Каире, обсуждена подготовка заседания совместной торговой межправкомиссии в ноябре в Каире. Подчеркнута высокая динамика связей между двумя странами в туристической и образовательной сферах", - отметили в министерстве.

Владимир Макей вручил послу Египта знак отличия органов дипломатической службы "Партнерство", отметив его особый вклад в углубление белорусско-египетского политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, активное участие в организации визитов на высоком и высшем уровнях, а также содействие в реализации белорусско-египетских проектов.-0-