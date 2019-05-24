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Беларусь и ЕС близки к подписанию соглашений об облегчении условий получения виз и реадмиссии - Кравченко

Политика 24.05.2019 | 00:24

24 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и ЕС близки к подписанию важного пакета соглашений - об облегчении условий получения виз и реадмиссии. Важность этого отметил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 23 мая в Минске на организованном представительством ЕС приеме по случаю Дня Европы,​ сообщает БЕЛТА.

Отдельно он коснулся другого важного документа - соглашения о партнерстве и сотрудничестве. "Определение долгосрочной цели в отношениях может быть легче в отношении Беларуси, чем в отношении стран, которые ориентируются на перспективу членства в ЕС. Определение стратегии на перспективу 10-20 лет может помочь решить важные, но все же тактические задачи, которым мы сейчас не всегда со стопроцентным успехом уделяем много времени, - отметил Олег Кравченко. - Уверен в том, что стороны могут найти возможность начать переговоры по заключению соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Даже при самом благоприятном ходе переговоров, это займет как минимум месяцы".

"Нам, Беларуси и ЕС, нужна договорная основа в отношениях, пусть и самая минимальная, самая простая. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве не создает нового режима в отношениях, не предполагает каких-либо преференций или выделения значительных финансовых средств. Значение документа в контексте белорусско-европейских отношений в основном в том, чтобы стать символом и сигналом о полной нормализации отношений. Такая основа есть у ЕС со всеми странами региона. Не вижу непреодолимых препятствий началу переговоров. Если мы приближаемся к высшему уровню отношений, что было невозможным еще несколько лет назад, то почему мы не можем начать переговоры о заключении самого простого соглашения, которое создаст пусть скромную, но полезную для обеих сторон основу в отношениях", - сказал замминистра.

Заместитель министра напомнил о том, что нынешний Европейский союз был основан на идее недопущения в будущем войн между Германией и Францией. "Если можно было преодолеть многовековые франко-германские противоречия, то должен быть возможным и переход к диалогу и впоследствии партнерству между ЕАЭС и ЕС. Это будет важным как для развития экономик стран, так и для минимизации конфликтного потенциала в регионе", - считает заместитель министра.

По его мнению, исторические уроки следует изучать и использовать. "Не надо ждать состояния, в котором находился наш общий европейский континент после Второй мировой войны, чтобы осознать необходимость и начать действовать в интересах создания общих экономических интересов как фактора недопущения нового столкновения", - выразил мнение заместитель главы МИД.

Он также напомнил о межчеловеческих контактах, которые являются действительно важной частью повестки дня "Восточного партнерства"." Этому не соответствует необходимость, путешествуя на автомобиле, зачастую проводить на границе с Европейским союзом по 6-10 часов. Это неудобно людям, это невыгодно бизнесу обеих сторон. Пусть первым проектом второго десятилетия "Восточного партнерства" станет не нечто грандиозное, к чему мы будем идти еще годами, а сокращение времени на прохождение границы до 1 часа! Это не может быть невозможно. Разве в аэропорту гораздо большее количество людей не проходит все виды контроля в разы быстрее, за считанные минуты? Наряду с другими важными инициативами и проектами это стало бы лучшим подтверждением ориентированного на людей, понятного и полезного для людей характера "Восточного партнерства", - убежден заместитель руководителя внешнеполитического ведомства."Мы близки к подписанию соглашения об облегчении условий получения виз. Это действительно важно, так как на фоне повышения Европейским союзом ставки консульского сбора за выдачу визы речь идет о сохранении уровня цены для белорусов практически на прежнем уровне, даже немного о снижении, - продолжил Олег Кравченко. - Безусловно, в определенной степени будут упрощены условия получения виз. Мы со своей стороны в одностороннем порядке максимально облегчаем, в том числе финансово, условия въезда граждан ЕС, и не только, в Беларусь".

Односторонние инициативы не предполагают автоматической взаимности, но, как считает Олег Кравченко, это тот случай, когда пример белорусской стороны может стать хорошей основой для дальнейшего совместного прогресса по условиям въезда граждан ЕС в Беларусь и белорусских граждан - в Евросоюз.

"То, о чем я сказал, представляет собой лишь часть наших частых, продолжительных, детальных бесед с моей коллегой, главой представительства ЕС Андреа Викторин. Мы не во всем соглашаемся. Наверное, это невозможно даже между ближайшими союзниками, а нам еще предстоит нормализовать отношения и запустить белорусско-европейское партнерство. Но наша совместная работа всегда направлена на позитивный результат, на достижения, полезные людям, сближающие Беларусь и ЕС, направленные на стабильность в регионе, никогда - на противопоставление наших традиционных альянсов. Андреа Викторин сделала многое, причем часто своим собственным примером, для постепенного восстановления доверия между Беларусью и ЕС", - резюмировал Олег Кравченко.-0-

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Теги
Беларусь, визовая политика, ЕС, МИД, сотрудничество
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