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12 ноября 2019, 12:48

Беларусь и ЕС наладили регулярный и широкий диалог - Шубель

Дирк Шубель. Фото из архива
Дирк Шубель. Фото из архива

Завершение работы над приоритетами партнерства между ЕС и Беларусью остается важной задачей для Европейского союза. Об этом заявил в интервью корреспонденту БЕЛТА глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель. Он также рассказал о переговорах между Беларусью и ЕС по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии, о совместных усилиях в "Восточном партнерстве" для расширения экономических возможностей малого и среднего бизнеса и привлечения инвестиций, а также об оценке Европейским союзом конструктивной роли Беларуси в укреплении безопасности в регионе, особенно касаемо конфликта на востоке Украины.

- Как в целом вы бы охарактеризовали уровень отношений между Беларусью и Европейским союзом на данном этапе?

- Я рад отметить, что за последние четыре года отношения между Беларусью и ЕС улучшились - мы ведем регулярный диалог по широкому кругу вопросов. Мы завершили переговоры по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии. Беларусь теперь может сотрудничать с Европейским инвестиционным банком, а сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития значительно расширилось. Кроме того, Беларусь отлично использует твининг-инструмент, позволяющий государственным ведомствам напрямую сотрудничать с коллегами в странах ЕС для решения конкретных и актуальных задач.

Мы с нетерпением ожидаем скорейшего завершения обсуждений приоритетов партнерства между ЕС и Беларусью - документа, который определяет взаимные интересы во многих областях, включая экономику, права человека и ядерную безопасность. Он должен стать важным структурным элементом в двусторонних отношениях, в том числе для планирования финансовой помощи на более продолжительный период времени.

ЕС открыт к расширению политических отношений и отраслевого сотрудничества с Беларусью, и для этого есть возможности в ряде сфер, связанных с экономикой. Но, безусловно, наша нынешняя и будущая политика в отношении Беларуси, как и любой другой страны мира, остается тесно связанной с соблюдением принципов демократии, прав человека и верховенства права. Поэтому темпы развития наших двусторонних отношений зависят от шагов, которые Беларусь готова предпринять. Мы ведем открытый диалог, обсуждаем эти вопросы и надеемся достичь значимого прогресса.

- Расскажите, пожалуйста, в какой стадии сейчас находится подписание соглашения об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом и соглашения о реадмиссии, почему их подписание взаимосвязано? Как вы думаете, вступят ли документы в силу до 1 февраля будущего года, когда стоимость шенгенской визы для всех стран вырастет до 80 евро, ведь иначе и белорусам придется платить столько же, а не заявленные 35 евро и даже не нынешние 60 евро?

- Следующим важным шагом является подписание этих двух соглашений. Совет Европейского союза уже одобрил подписание соглашения об упрощении визового режима и, как ожидается, одобрит подписание соглашения о реадмиссии после завершения процедур со стороны ЕС. После подписания обоих соглашений Европейский парламент должен дать согласие на их заключение, а затем Совет Европейского союза должен принять решения об их заключении.

Оба соглашения вступают в силу одновременно - в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. После вступления в силу соглашения об упрощении визового режима визовый сбор будет автоматически снижен до 35 евро для всех граждан Беларуси. Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке.

Мы не можем сейчас назвать дату, когда соглашения вступят в силу, но мы делаем все возможное, чтобы это произошло как можно скорее.

- На ваш взгляд, подписание приоритетов партнерства между Беларусью и ЕС - это перспектива какого времени? Есть ли на пути к этому существенные препятствия и что изменится для Беларуси после их подписания?

- Завершение работы над приоритетами партнерства остается важной задачей для Европейского союза. После подписания они станут определяющим структурным элементом в наших отношениях, выявят общие интересы в сферах экономики и верховенства права и направят наше внимание на такие фундаментальные вопросы, как ситуация с правами человека и ядерная безопасность. Этот документ также установит стратегические рамки финансовой помощи ЕС для Беларуси. Поэтому мы надеемся на продолжение конструктивного взаимодействия всех сторон для скорейшего завершения переговоров.

- Какова ситуация с выработкой базового документа между Беларусью и ЕС?

- Европейский союз по-прежнему открыт для дальнейшего развития отношений с Беларусью, основанных на наших общих ценностях демократии, прав человека и верховенства права. Беларусь - единственная страна "Восточного партнерства", не имеющая двустороннего соглашения с ЕС. Тем не менее, вопрос о заключении юридически обязывающего соглашения между ЕС и Беларусью будет рассмотрен, когда это позволят сделать политические условия. В заключениях Совета Европейского союза, принятых в феврале 2016 года, говорится, что ощутимые шаги в области демократии и прав человека останутся ключевым фактором при формировании будущей политики ЕС в отношении Беларуси. Подписание приоритетов партнерства стало бы первым важным шагом в этом направлении.

- Достигает ли на практике поставленных целей и задач инициатива "Восточное партнерство"?

- В течение последних десяти лет Европейский союз и его восточные партнеры работают вместе над созданием более сильных, диверсифицированных и динамичных экономик, расширяют доступ к финансированию. Мы помогаем нашим партнерам выстраивать свое регулирование и законодательную базу, улучшать деловые навыки и доступность рынков.

Наши совместные усилия помогли расширить возможности для малого и среднего бизнеса, привлечь инвестиции, создать рабочие места и активизировать торговлю. Мы также работаем вместе с нашими странами-партнерами над улучшением транспортных связей и инфраструктуры, повышением энергетической устойчивости и эффективности, включая использование возобновляемых источников энергии для сокращения выбросов парниковых газов.

Благодаря программе Erasmus+ за последние 10 лет более 30 тыс. студентов и преподавателей из стран "Восточного партнерства" обучались или преподавали в странах ЕС.

И последнее, но не по степени важности: Европейский союз указал в качестве своей приоритетной задачи на десятилетие решение в первую очередь фундаментальных вопросов. Верховенство права, надлежащее управление, борьба с коррупцией и хорошо функционирующая система правосудия являются основой для проведения всех других реформ.

Я очень рад тому, что в Беларуси состоялось активное и открытое обсуждение нашего сотрудничества в "Восточном партнерстве" со всеми заинтересованными сторонами - государственными ведомствами, гражданским обществом, как и во всех странах инициативы, чтобы мы могли формировать наше будущее взаимодействие с учетом всех факторов и усвоенных уроков.

- Европейский союз большое внимание уделяет работе с регионами, а как выстраивает эту деятельность представительство ЕС в Беларуси?

- На протяжении ряда лет местное и региональное развитие является важной составляющей нашего сотрудничества. Новый проект развития экономики на местном уровне с бюджетом 7,7 млн евро реализуется в 12 пилотных районах республики в рамках более крупной программы под названием SPRING ("Стимулирование развития частной инициативы в Беларуси").

Кроме того, в настоящее время мы готовим еще две крупные инициативы: "Инструмент эффективного использования ресурсов" в Брестской и Гродненской областях для поддержки энерго- и ресурсоэффективной модернизации государственной инфраструктуры и промышленных предприятий, а также проект Программы региональных инвестиций и конкурентоспособности (BRIC), которая, как ожидается, будет предусматривать внедрение на пилотной основе новых методологий регионального развития и поддержку центров экономического роста в Гомельской, Могилевской и Витебской областях.

Трансграничное сотрудничество по программе Польша-Беларусь-Украина и Латвия-Литва-Беларусь представляет собой большой портфель проектов, которые осуществляются непосредственно белорусскими регионами.

И, наконец, мы активно работаем с регионами по программе "Мэры за экономический рост", направленной на укрепление системы экономического управления, и программе "Соглашение мэров", которая стимулирует принятие мер по повышению энергоэффективности.

- Какова позиция Европейского союза по вопросу строительства Белорусской АЭС, ведь наша страна выполняет все необходимые международные требования?

- Ядерная безопасность является ключевым приоритетом для ЕС, и он пытается максимально расширить сотрудничество между регулирующими органами как внутри союза, так и в регионе соседства. В отчете команды Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) о результатах партнерской проверки стресс-тестов Белорусской АЭС определен ряд аспектов, которые необходимо скорректировать или улучшить. Выполнение этих рекомендаций имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения ядерной безопасности станции. Согласно информации, имеющейся в распоряжении Европейской комиссии, к поставленным вопросам следует обращаться своевременно в соответствии с их значимостью для безопасности. Реализация рекомендаций по результатам стресс-тестов ядерных энергетических объектов, расположенных в ЕС, продлится более десяти лет.

- Вопросы безопасности и противостояния современным угрозам сегодня в мире на первом месте. Как бы вы оценили усилия Беларуси на международном и региональном уровне в данном направлении?

- Европейский союз ценит конструктивную роль, которую Беларусь продолжает играть в регионе, особенно касаемо конфликта на востоке Украины. Мы благодарны Беларуси за то, что она принимает у себя заседания трехсторонней контактной группы по Украине и ее рабочих групп.

Мы принимаем к сведению предложения Беларуси по вопросам глобальной безопасности и подтверждаем, что верим в необходимость прочной многосторонней системы и международного порядка, основанного на правилах и опирающегося на Организацию Объединенных Наций как на его фундамент. Вот почему Европейский союз будет продолжать активно участвовать в работе всех многосторонних площадок, чтобы решать ключевые задачи ООН - обеспечение мира и безопасности, прав человека и развития - и продолжать искать ответы на вызовы, с которыми мы все сталкиваемся. Мы призываем использовать для этого уже имеющиеся форматы взаимодействия.

- Готова ли Еврокомиссия начать технический или, может быть, даже политический диалог с Евразийской экономической комиссией и на каком уровне? Ведь очень важно, чтобы бизнесмены стран двух интеграционных союзов - ЕС и ЕАЭС - четко понимали механизм выстраивания взаимодействия…

- Любое решение стран ЕС относительно условий, при которых Европейский союз мог бы вступить в официальные отношения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), зависит от политического контекста, развитие событий неразрывно связано с ситуацией в Украине и реализацией минских соглашений.

Тем временем ЕС работает над укреплением двусторонних отношений с отдельными членами ЕАЭС - с Арменией и Казахстаном действуют новые амбициозные соглашения. С Беларусью ведутся переговоры о двусторонних приоритетах партнерства. Это хороший пример ориентированного на сотрудничество, гибкого и инклюзивного подхода ЕС. Он не мешает партнерам поддерживать хорошие отношения с другими субъектами и региональными объединениями.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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