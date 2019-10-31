Беларусь и ЕС обсудили перспективы восстановления работы над приоритетами партнерства

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и заместитель генерального директора Еврокомиссии по вопросам соседства и переговорам о расширении Евросоюза Мацей Поповский сегодня на встрече в Минске обсудили перспективы восстановления совместной работы над приоритетами партнерства между Беларусью и ЕС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Стороны обсудили широкий круг вопросов белорусско-европейского сотрудничества, ситуацию в сфере безопасности на европейском континенте и в мире, а также взаимодействие в многосторонних институтах. "Также были обсуждены перспективы восстановления совместной работы над приоритетами партнерства между Беларусью и ЕС", - сообщили в министерстве. Белорусский дипломат поделился видением развития "Восточного партнерства" после 2020 года в качестве объединительной и неконфронтационной инициативы, ориентированной на достижение практических результатов в интересах народов стран ЕС и восточных партнеров.

Андрей Дапкюнас отметил заинтересованность белорусской стороны в дальнейшем поступательном развитии полноценного диалога с Европейским союзом и его отдельными государствами, прежде всего странами - соседями Беларуси. Замминистра подчеркнул принципиальную заинтересованность в скорейшем подписании соглашений с ЕС об упрощении визовых процедур и реадмиссии. По его мнению, это соответствует ожиданиям граждан Беларуси и будет способствовать расширению разносторонних связей с европейскими странами на разных уровнях.

С учетом большой роли стран - членов Европейского союза в обеспечении мира в Европе дипломаты обсудили состояние европейской безопасности. Андрей Дапкюнас рассказал о последних мирных инициативах Беларуси на международной арене, в том числе касательно запуска нового международного диалога по вопросам безопасности, уменьшения риска возобновления присутствия на континенте ракет средней и меньшей дальности и создания пояса цифрового добрососедства. Замминистра призвал европейскую сторону к совместным действиям для реагирования на глобальные вызовы как в двустороннем, так и многостороннем форматах.-0-