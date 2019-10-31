Беларусь и ЕС обсуждают вопросы сотрудничества в сфере безопасности

31 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. По инициативе европейских партнеров государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась принял заместителя генерального директора Еврокомиссии по вопросам соседства и переговорам о расширении ЕС Мацея Поповского. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

На встрече обсуждены проблематика международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы белорусско-европейского взаимодействия.

Представителю Еврокомиссии доведена заинтересованность в согласовании Приоритетов партнерства и начале переговоров по базовому соглашению между Беларусью и ЕС.

Мацей Поповский

Положительная оценка дана результатам реализации совместных с Европейским союзом проектов в сфере эффективного управления границами, обеспечения безопасности и миграции. Высказаны предложения по вопросу снятия санкций ЕС в отношении Беларуси.

Кроме того, стороны обсудили перспективные направления дальнейшего взаимодействия в области безопасности.-0-