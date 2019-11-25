Беларусь и Финляндия имеют действительно хорошие и прагматичные отношения - Пекка Хаависто

25 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Финляндия имеют действительно хорошие и прагматичные отношения. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важно говорить об отношениях между Финляндией и Беларусью, потому что это действительно хорошие, прагматичные отношения. Мы развиваем нашу торговлю, экономическое сотрудничество. И мы наблюдаем очень позитивные тенденции в этом направлении", - сказал Пекка Хаависто.

Министр отметил активную деятельность белорусского посла в Хельсинки, который "помогает продвигать Беларусь и делать ее еще более интересной для финнов".

Пекка Хаависто констатировал, что стороны успешно развивают сотрудничество в лесной промышленности, сельском хозяйстве, обеспечении ядерной безопасности. "У нас есть предложения, как усилить безопасность вашей станции в Островце, и по поводу того, как можно далее развивать контакты между гражданами обоих стран. Мы также готовы обсуждать вопросы, касающиеся прав человека", - добавил дипломат.

Он напомнил, что сейчас Беларусь и Европейский союз готовятся к заключению соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. Министр иностранных дел Финляндии надеется, что подписание этих документов позволит сторонам и далее поддерживать хороший уровень отношений.-0-