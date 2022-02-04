Беларусь и Финляндия обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в военной сфере

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Департаменте международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась аккредитационная встреча с заместителем атташе по вопросам обороны при посольстве Финляндской Республики в Республике Беларусь (по совместительству, с резиденцией в г.Москве) капитаном второго ранга Хейкки Маттила. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В ходе аккредитации финского военного дипломата стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в военной сфере.-0-