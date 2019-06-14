Беларусь и Финляндия провели межмидовские политические консультации

14 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Внешнеполитические ведомства Беларуси и Финляндии провели сегодня в Минске политические консультации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.

Делегацию Министерства иностранных дел Финляндии на консультациях возглавила заместитель генерального директора департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии Саннамаария Ванамо, белорусскую - замминистра иностранных дел Олег Кравченко. Во время переговоров были рассмотрены вопросы двусторонней повестки дня в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Кроме того, обсуждалось состояние отношений Беларуси с Европейским союзом, а также взаимодействие по линии глобальных и региональных международных организаций и интеграционных объединений.-0-