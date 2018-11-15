Беларусь и Франция активизируют межпарламентское сотрудничество

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-французское межпарламентское сотрудничество будет активизировано путем взаимодействия как на уровне руководства Сената Франции и Совета Республики Национального собрания Беларуси, так и двусторонних межпарламентских групп. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Договоренность об активизации межпарламентского сотрудничества была достигнута во время визита председателя Совета Республики Михаила Мясниковича в Париж. В ходе переговоров была отмечена успешная работа 63 французских и французско-белорусских компаний в Беларуси, в том числе и таких крупных, как "Рено", "Лакталис", "Данон". Президент Сената Франции Жерар Ларше при этом обратил внимание, что "Беларусь известна своей промышленностью, информационными технологиями, инженерными решениями и квалифицированной рабочей силой". Стороны выразили общее мнение, что, несмотря на рост с 2017 года товарооборота, который по его итогам составил $366 млн, белорусско-французские торгово-экономические отношения не отвечают потенциалу двух стран.

"В этой связи в качестве важнейших приоритетов взаимодействия верхних палат парламентов двух стран было выделено содействие развитию экономического сотрудничества, в особенности в отрасли пищевой промышленности и сельского хозяйства, а также привлечению французских инвестиций в развитие экономических проектов в Беларуси, в том числе путем создания совместных производств", - отметили в пресс-службе.

Михаил Мясникович и Жерар Ларше приветствовали создание групп дружбы в Совете Республики и Сенате Франции. Это произошло в 2018 году, впервые в истории двусторонних отношений. Также впервые со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Францией состоялась встреча руководителей верхних палат парламентов. Спикеры сошлись во мнении, что это свидетельствует о желании белорусской и французской сторон придать новый импульс двусторонним отношениям. "Эти знаковые события обязывают укреплять наше сотрудничество в различных сферах", - подчеркнул председатель Совета Республики. Он проинформировал Жерара Ларше о ситуации в Беларуси, ответил на вопросы французского коллеги о внешней и внутренней политике страны.

Кроме того, во время встречи обсуждались вопросы углубления двусторонних контактов, направления взаимодействия с международными организациями, в том числе с Советом Европы, Еврокомиссией и их структурами. Белорусский спикер оставил памятную запись в книге почетных гостей Сената Франции. Как проинформировали в пресс-службе, Совет Республики пригласил президента Сената Франции Жерара Ларше с ответным визитом в Беларусь.-0-