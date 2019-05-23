Беларусь и Франция согласовали шаги по активизации политического и экономического диалога

23 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Франция обсудили активизацию экономического и политического диалога, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Париже.

Эти вопросы в числе других рассматривались во время визита во Францию 20-22 мая заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко. Так, состоялись встречи замминистра в МИД Франции. В беседе с государственным секретарем Жаном-Батистом Лемуаном обсуждалось экономическое сотрудничество. Особое внимание было уделено выполнению протокола третьего заседания совместной экономической комиссии, сопредседателями которой они являются (заседание состоялось 26 октября в Минске). Кроме того, рассмотрены ход реализации в Беларуси инвестпроектов с участием французских компаний и перспективы расширения контактов между представителями деловых кругов двух стран. Олег Кравченко и Жан-Батист Лемуан обменялись мнениями по вопросам международной политики и региональной безопасности.

На переговорах с заместителем генерального директора по политическим вопросам и безопасности МИД Эриком Даноном в центре внимания были перспективы развития многостороннего сотрудничества, взаимодействия Беларуси с Европейским союзом, в том числе по линии "Восточного партнерства", вопросы международной и региональной безопасности.

Двустороннее сотрудничество подробно обсуждено на белорусско-французских политических консультациях. На них Олег Кравченко с заместителем директора департамента континентальной Европы МИД Франции Николя де Лакостом также согласовали шаги, направленные на активизацию диалога в области политики, культуры и образования.

Олег Кравченко провел совместную встречу с делегациями министерств иностранных дел Германии и Франции, на которой рассмотрены перспективы развития трехстороннего взаимодействия, диалога по линии Беларусь-ЕС, текущая ситуация в регионе, а также наиболее актуальные вопросы международной повестки дня. Французскую делегацию возглавлял Николя де Лакост, германскую - уполномоченный МИД ФРГ по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Михаэль Зиберт.

Михаэль Зиберт, Николя де Лакост, Олег Кравченко

Во время встречи Олега Кравченко с директором департамента международного сотрудничества Министерства вооруженных сил Франции Алис Гиттон затронуты темы белорусско-французского сотрудничества в области международной безопасности.

Олег Кравченко и Алис Гиттон

Кроме того, во Французском институте международных отношений (ИФРИ) было организовано аналитическое мероприятие по Беларуси. ИФРИ является одним из ведущих в мире независимых центров исследований и общественных дебатов в области актуальных международных вопросов и глобального управления. На семинаре Олег Кравченко подробно представил информацию о Беларуси, приоритетах ее внешней и внутренней политики, в том числе в контексте геополитических процессов, а также роли нашей страны в укреплении региональной безопасности.

В мероприятии приняли участие представители МИД, Минобороны и парламента Франции, аналитических, экспертных и деловых кругов, ведущих французских СМИ.

Ситуация в Европейском регионе и международные отношения Беларуси с ведущими партнерами обсуждены на встрече заместителя министра иностранных дел с директором ИФРИ Тома Гомаром.-0-

Фото посольства Беларуси в Париже