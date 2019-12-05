Беларусь и ФРГ обсудили перспективы взаимодействия

5 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко сегодня встретился с уполномоченным по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД ФРГ Михаэлем Зибертом, который находится в нашей стране с целью участия в XVII Минском форуме. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

На встрече были рассмотрены состояние и перспективы развития белорусско-германского взаимодействия и диалога по линии Беларусь - ЕС. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Особое внимание уделено созданию белорусско-германской консультативной группы для обсуждения стратегии развития двусторонних отношений. Соответствующая договоренность была достигнута министрами иностранных дел Беларуси и Германии на переговорах в октябре 2019 года в Берлине.-0-