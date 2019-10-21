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21 октября 2019, 18:21

Беларусь и Германия думают о разработке стратегии сотрудничества - подробности визита Макея в ФРГ

Хайко Маас и Владимир Макей. Фото МИД
Хайко Маас и Владимир Макей. Фото МИД

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Германия рассмотрят возможность создания специального консультационного формата для выработки дорожной карты двустороннего взаимодействия. Такой договоренности достигли сегодня на встрече министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и федеральный министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Макей встретился с федеральным министром иностранных дел ФРГМакей встретился с федеральным министром иностранных дел ФРГ
По итогам переговоров Владимир Макей приветствовал растущий интерес Германии к Беларуси. "Надеемся, что Беларусь займет достойное место в новой германской и европейской восточной политике", - сказал министр.

Владимир Макей 21-22 октября посещает с рабочим визитом Германию. Сегодня он провел переговоры со своим германским коллегой. Дипломаты подробно обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, включая развитие политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Фото посольства Беларуси в Германии
Фото посольства Беларуси в Германии

"Обе стороны, в частности, договорились проработать возможность создания специального консультационного формата для выработки стратегического видения и дорожной карты перспективного двустороннего взаимодействия в различных областях. Особое внимание было уделено проблематике исторического диалога и примирения в контексте реализации соответствующих договоренностей президентов Беларуси и Германии. В этой связи стороны с удовлетворением отметили успешное формирование совместной комиссии историков, которая должна приступить к своей работе в начале 2020 года", - отметили в пресс-службе МИД.

Владимир Макей и Хайко Маас обменялись мнениями по вопросам отношений Беларуси и Европейского союза, региональной ситуации, включая процесс мирного урегулирования украинского кризиса, а также взаимодействия в международных организациях. В белорусском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают на активную поддержку Германией расширения сотрудничества Беларуси с Евросоюзом, в том числе в отношении разработки и заключения базового соглашения. "Владимир Макей заверил в готовности белорусской стороны оказывать всяческое содействие проведению в Минске переговоров по Украине в нормандском формате и по линии трехсторонней контактной группы под эгидой ОБСЕ, поддержал инициативу ФРГ о формировании "Альянса за мультилатерализм" в поддержку многосторонней дипломатии", - рассказали в министерстве.

Фото посольства Беларуси в Германии
Фото посольства Беларуси в Германии

В Бундестаге ФРГ состоялась встреча министра с председателем Комитета по международным делам Норбертом Рёттгеном. Собеседники обсудили вопросы международной и региональной безопасности, трансатлантических отношений и европейского сотрудничества, общих вызовов для Беларуси и Германии, а также вариантов возможных совместных действий.

В Германском парламентском обществе глава внешнеполитического ведомства Беларуси встретился с членами Германско-Белорусской парламентской группы Бундестага, в которую входят представители всех партийных фракций. "Состоялся открытый и заинтересованный обмен мнениями относительно состояния белорусско-германских и белорусско-европейских отношений. Все участники подчеркнули важную роль парламентского измерения двустороннего диалога и сотрудничества в их развитии", - сообщили в МИД.

Во время встречи с исполнительным директором Восточного комитета - Ассоциации германской экономики по сотрудничеству со странами Восточной Европы Уте Кохловски-Каджая и представителями деловых кругов ФРГ детально обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, пути активизации взаимодействия белорусского и немецкого бизнеса. Владимир Макей, в частности, подчеркнул необходимость совместных усилий по дальнейшему увеличению товарооборота между двумя странами, акцентировал сравнительные преимущества Беларуси и возможности для германских инвесторов, в частности в Индустриальном парке "Великий камень" и Парке высоких технологий.-0-

Фото Ost-Ausschuss - Osteuropaverein
Фото Ost-Ausschuss - Osteuropaverein

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