Беларусь и Германия провели консультации по сотрудничеству в сферах политики и экономики

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Германия в формате видеоконференции провели заседание стратегической консультативной группы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Заседание прошло под председательством заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко и уполномоченного Министерства иностранных дел ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Михаэля Зиберта.
Во время видеоконференции стороны обменялись мнениями о возможностях расширения и приоритетах сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики, энергетики, цифровизации, экологии и устойчивого развития, в том числе в контексте эпидемии коронавируса.
Стратегическая консультативная группа Беларусь - Германия создана в соответствии с договоренностями между министрами иностранных дел. В ее состав входят представители правительственных, парламентских, экономических, научных и общественных кругов двух стран. Первое заседание группы прошло 12 февраля в Берлине.-0-