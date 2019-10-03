Беларусь и Германия выступают за многостороннюю дипломатию в ответ на глобальные вызовы - Дапкюнас

3 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь вместе с Германией выступают за использование инструментов многосторонней дипломатии для эффективного ответа на глобальные вызовы современности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас сегодня на мероприятии по случаю национального праздника ФРГ - Дня германского единства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Объединение Германии и немецкого народа - это событие большой важности в германской истории, которое позволило возобновить многочисленные семейные, человеческие связи, разорванные границей, - отметил заместитель главы внешнеполитического ведомства. - Одновременно это событие стало символом новой Европы. Оно остановило противостояние холодной войны. Германское единство подарило надежду человечеству, что Запад и Восток могут быть единым целым, причем не только в Германии. Даже сейчас, в наше сложное и неопределенное время, эта надежда продолжает жить". Андрей Дапкюнас подчеркнул, что сегодня Германия является твердой опорой единства и мира в Европе.

"Для Республики Беларусь с первых дней ее независимости объединенная Германия остается одним из важнейших зарубежных партнеров. Германия содействует развитию взаимодействия Беларуси с Европейским союзом, - сказал он. - Трагические страницы общей истории сохраняются в памяти наших народов и служат предостережением будущим поколениям, но они не мешают выстраивать дружественные двусторонние отношения, основанные на доверии. Сегодня Беларусь и Германию связывают такие фундаментальные интересы и задачи, как поддержание мира, безопасности и стабильности в Европейском регионе и мире в целом, обеспечение устойчивого развития, использование инструментов многосторонней дипломатии для эффективного ответа на глобальные вызовы современности".

Андрей Дапкюнас также обратил внимание на тот факт, что за последние годы политический диалог между двумя странами вышел на качественно новый уровень. Состоялся первый в истории визит Федерального президента Германии в Беларусь. Успешно развиваются контакты между парламентами, активно взаимодействуют внешнеполитические ведомства, увеличивается количество визитов и совместных проектов в самых различных областях.

Кроме того, наблюдается расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Замминистра констатировал рост интереса германского бизнеса к Беларуси, укрепление связей с германскими федеральными землями, в том числе с Гамбургом, Саксонией, Баварией.

Заместитель главы белорусского МИД обратил внимание и на успешное взаимодействие в науке, культуре, образовании, охране окружающей среды, социальной сфере, спорте, молодежных обменах, побратимском движении. По его словам, особое значение имеет деятельность сотен гуманитарных инициатив - белорусская сторона благодарна немецким друзьям за многолетнюю поддержку в преодолении последствий чернобыльской катастрофы.

Андрей Дапкюнас подчеркнул, что Беларусь рассчитывает на дальнейшее укрепление и развитие отношений с Германией.

В свою очередь посол ФРГ в Беларуси Манфред Хутерер отметил важность того, что произошедшее около 30 лет назад объединение германских народов было мирным. Наряду с этим дипломат подчеркнул, что в настоящее время в мире появляется все больше конфликтов и угроз, споров за сферы влияния. Германия в этих условиях выступает за многостороннее партнерство и высоко оценивает усилия белорусской стороны, направленные на укрепление мира и урегулирование конфликтов, добавил он.

Манфред Хутерер также отметил положительную динамику белорусско-германского сотрудничества, в особенности экономического.-0-