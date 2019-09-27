27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Гренада обсудили возможности упрощения визового режима, что позволит развивать контакты в сфере бизнеса, туризма, образования, науки и культуры. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД по итогам встречи главы белорусского внешнеполитического ведомства Владимира Макея с министром иностранных дел Гренады Питером Чарльзом Дэвидом, которая состоялась на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Собеседники приветствовали первый за долгое время двусторонний политический контакт на высоком уровне. Глава делегации Гренады проинформировал о заинтересованности его страны в развитии двусторонних отношений с Беларусью. В свою очередь Владимир Макей предложил рассмотреть вопрос аккредитации посла Гренады в России по совместительству в Беларуси. Питер Чарльз Дэвид также заявил о готовности своей страны содействовать развитию сотрудничества Беларуси с Карибским сообществом (КАРИКОМ), в которое входит 15 стран Центральной и Южной Америки.

Во время встречи Владимира Макея с первым заместителем председателя правительства - министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем стороны выразили удовлетворение уровнем развития отношений между двумя странами. Собеседники обсудили вопросы организации предстоящего визита Президента Беларуси в Сербию, его наполнения конкретным экономическим содержанием. Подтверждена готовность к проведению накануне визита заседаний совместной белорусско-сербской комиссии по научно-техническому сотрудничеству и белорусско-сербской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства и продовольствия.

На рабочих встречах с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто обсуждались вопросы двусторонней и многосторонней повесток дня.

На полях общей дискуссии состоялась краткая беседа Владимира Макея с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Министр иностранных дел Беларуси также принял участие в мероприятии по финансированию развития, организованном Ганой и Канадой в целях мобилизации ресурсов и партнерств, необходимых для выполнения Повестки дня устойчивого развития до 2030 года.-0-