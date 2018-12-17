17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Грузия договорились укреплять межпарламентское сотрудничество, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Марианна Щеткина провела 17 декабря встречи с вице-спикером парламента Грузии Георгием Вольским и председателем комитета по бюджету и финансам, руководителем парламентской группы дружбы с Республикой Беларусь Ираклием Ковзанадзе.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Детально было рассмотрено выполнение договоренностей, достигнутых в ходе официального визита в Грузию Президента Беларуси в марте 2018 года. Речь также шла о парламентском сотрудничестве как в двустороннем формате, так и на площадках международных организаций. "Парламентарии Беларуси и Грузии заявили о взаимной готовности оказывать необходимую поддержку инициативам, направленным на укрепление двусторонних связей между странами, прежде всего торгово-экономического сотрудничества", - отметили в пресс-службе.

Марианна Щеткина как национальный координатор по ЦУР также проинформировала о выработанных механизмах имплементации Целей устойчивого развития в законодательство Беларуси.-0-

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