Беларусь и Грузия обсудили взаимодействие в международных организациях

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Грузия обсудили взаимодействие в рамках международных организаций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Данные вопросы рассматривались сегодня на встрече первого заместителя министра иностранных дел Беларуси Александра Гурьянова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в нашей стране Валерием Кварацхелия. "Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической области и взаимодействие Беларуси и Грузии в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.

На встрече также речь шла о контактах в торгово-экономической сфере.-0-