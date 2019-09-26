Беларусь и Индия договорились о более тесном взаимодействии по вопросу упрощения визовых процедур

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры иностранных дел Беларуси и Индии договорились о более тесном взаимодействии по вопросу упрощения визовых процедур для граждан обеих стран. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси по итогам встречи главы белорусского внешнеполитического ведомства Владимира Макея с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром на полях международных мероприятий в ООН.

ЕС, Польша, Саудовская Аравия, Судан и Кипр - подробности международных контактов Макея в ООН Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 24 сентября принял участие в открытии общей дискуссии 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

"Стороны выразили удовлетворение позитивной динамикой сотрудничества и обсудили перспективы его углубления в тех сферах, которые представляют интерес для обоих государств. Достигнута договоренность о более тесном взаимодействии по вопросу упрощения визовых процедур для граждан обеих стран", - проинформировали в МИД.

Предметом встречи были также вопросы многосторонней повестки и взаимодействия в международных организациях. Владимир Макей подтвердил переданное ранее приглашение главе правительства Индии посетить Беларусь с визитом. Руководители внешнеполитических ведомств договорились координировать работу по организации двусторонних политических и деловых контактов.-0-