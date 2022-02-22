Беларусь и Индия обсудили расширение взаимодействия в двустороннем формате

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22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индия Андрей Ржеусский встретился с заместителем министра иностранных дел Индии Ринат Сандху и ее преемником Санджаем Верма. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Индии. "Дипломаты выразили удовлетворение дружеским и конструктивным характером белорусско-индийского сотрудничества и акцентировали внимание на дальнейших шагах по расширению взаимодействия в двустороннем формате и на международной арене", - сказали в дипмиссии. Отдельное внимание было уделено вопросам актуализации договорно-правовой базы двух стран. Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Республикой Индия установлены 17 апреля 1992 года. C мая 1992 года в Минске функционирует посольство Индии. В июне 1998 года в Нью-Дели открыто посольство Республики Беларусь. Посол Республики Беларусь в Индии Андрей Ржеусский вручил верительные грамоты Президенту Индии в январе 2019 года. Между двумя странами налажен обмен визитами на высшем и высоком уровнях, на уровне министерств и ведомств.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!