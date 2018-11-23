Беларусь и Индонезия намерены расширять прямые контакты между деловыми кругами

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас провел встречу c послом Индонезии в России и Беларуси (по совместительству) Вахидом Суприяди по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Индонезией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.

Стороны констатировали позитивную динамику развития белорусско-индонезийских отношений, важность поддержания высокой интенсивности межгосударственных контактов на различных уровнях. В этой связи обсуждались ближайшие планы сторон.

Особое внимание на встрече было уделено практическим вопросам развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе в контексте членства Индонезии в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Беларуси - в ЕАЭС. Андрей Дапкюнас и Вахид Суприяди сошлись во мнении о важности расширения прямых контактов между деловыми кругами двух стран и роли государств в создании более благоприятных условий для такого взаимодействия. Собеседники отметили значительный потенциал развития туризма и гуманитарных проектов сотрудничества между Беларусью и Индонезией.

Вахид Суприяди и Андрей Дапкюнас. Фото МИД

Белорусский и индонезийский дипломаты также отметили особую роль межпарламентского сотрудничества, рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия в международных организациях, шла речь о целесообразности скорейшего завершения внутригосударственных процедур по ряду двусторонних документов, которые создают новые возможности для более тесного взаимодействия ведомств, субъектов хозяйствования и граждан Беларуси и Индонезии.-0-