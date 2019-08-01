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Беларусь и Индонезия обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Политика 01.08.2019 | 20:31
Во время встречи. Фото посольства Беларуси в Индонезии
Во время встречи. Фото посольства Беларуси в Индонезии

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индонезии Валерий Колесник встретился с исполняющим обязанности генерального директора по вопросам сотрудничества с Америкой и Европой Министерства иностранных дел Индонезии Тэку Файзася, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Индонезией, включая подготовку к седьмому заседанию межправительственной белорусско-индонезийской совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, а также взаимодействие двух стран в международных организациях.-0-

Фото посольства Беларуси в Индонезии
Фото посольства Беларуси в Индонезии
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Теги
Беларусь, встречи, Индонезия, сотрудничество, торгово-экономическое сотрудничество
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