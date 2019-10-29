Беларусь и Ирак продолжат реализацию договоренностей по развитию сотрудничества

29 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Ирак продолжат реализацию достигнутых договоренностей по развитию всестороннего сотрудничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Развитие взаимодействия обсуждалось на встрече заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в Российской Федерации и Беларуси (по совместительству) Хайдаром Мансуром Хади. Встреча состоялась по случаю завершения послом своей дипломатической миссии.

Заместитель министра отметил результаты деятельности посла по развитию всего комплекса белорусско-иракских отношений в последние годы. Он особо подчеркнул личный вклад Хайдара Мансура Хади в решение практических вопросов, которые непосредственно касаются граждан обеих стран. Иракский дипломат поблагодарил за высокую оценку его работы и подтвердил намерение и впредь способствовать всестороннему развитию связей между Беларусью и Ираком.

Во время обсуждения состояния и перспектив белорусско-иракского взаимодействия стороны подтвердили приверженность реализации договоренностей, которые достигнуты на консультациях между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Ирака в сентябре в Минске. Стороны подчеркнули значимость межличностных контактов на всех уровнях межгосударственного взаимодействия в целях укрепления сотрудничества.-0-