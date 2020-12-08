Беларусь и Иран будут укреплять связи в культурной и образовательной сферах

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА /. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 8 декабря встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Беларуси Саидом Яри. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Сергей Алейник отметил существенный торгово-экономический потенциал белорусско-иранских отношений, который поступательно реализуется в рамках традиционно дружеского взаимодействия между двумя государствами", - говорится в сообщении.

Стороны подтвердили взаимное намерение укреплять белорусско-иранские отношения с акцентом на сотрудничество в культурной, образовательной и сельскохозяйственной сферах.-0-