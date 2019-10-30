Беларусь и Иран готовы наращивать торгово-экономическое партнерство

Фото МИД
30 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Беларуси Мостафой Овейси по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Фото МИД
Стороны отметили высокий уровень политического диалога и наличие существенного потенциала для наращивания белорусско-иранского торгово-экономического партнерства в современных условиях.
Министр поблагодарил посла Ирана за активную работу, направленную на развитие двусторонних отношений. Владимир Макей выразил надежду на сохранение и повышение его преемником позитивной динамики взаимодействия между Беларусью и Ираном по всем направлениям.-0-