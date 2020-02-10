Беларусь и Иран видят существенные перспективы для развития отношений

Во время встречи. Фото МИД

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей принял копии верительных грамот у Чрезвычайного и Полномочного Посла Ирана в Беларуси Саида Яри. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Фото МИД

Дипломаты обсудили основные вопросы двусторонней повестки дня, отметив существенные перспективы для развития взаимодействия во многих сферах.

"Министр поздравил посла Ирана с назначением на эту должность и выразил надежду на дальнейшее укрепление и расширение дружеских отношений между двумя странами", - добавили в МИД.-0-