Беларусь и Ирландия обсуждают перспективы реализации инвестиционных проектов

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тема торгово-экономического сотрудничества и перспективы реализации в Беларуси инвестиционных проектов с участием ирландского капитала обсуждались во время рабочего визита посла Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Республике Ирландия (по совместительству) Сергея Алейника в Ирландию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В ирландском внешнеполитическом ведомстве белорусский дипломат встретился с государственным министром по делам Европы Хелен МакЭнти и директором департамента Европы и Европейского союза Министерства иностранных дел и торговли Ирландии Рори Монтгомери. Стороны подробно рассмотрели актуальное состояние и перспективы развития политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Состоялся обмен мнениями об актуальных аспектах многостороннего взаимодействия в рамках международных организаций, обсуждены ключевые вопросы региональной и международной повестки дня.

Состоялась также встреча Сергея Алейника со спикером нижней палаты парламента Ирландии Шоном О'Фергейлом. Обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на активизацию межпарламентского диалога.

Проведены переговоры с руководством ирландского экспортного агентства Enterprise Ireland по вопросам развития белорусско-ирландских связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Гуманитарное сотрудничество, ход реализации ирландскими благотворительными организациями социальных проектов и программы помощи белорусским детям рассмотрены на встрече посла Беларуси с руководителем фонда Chernobyl Children International Эди Роуч.

На встрече с руководством библиотеки Тринити-колледжа города Дублина ирландской стороне передано в дар многотомное факсимильное издание "Книжное наследие Франциска Скорины", обсуждены вопросы сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия.

Прошли также встречи Сергея Алейника с представителями ирландских деловых кругов. Обсуждены перспективы реализации в Беларуси инвестиционных проектов с участием ирландского капитала, вопросы поставок продукции белорусских предприятий деревообработки на ирландский рынок.-0-

Фото МИД