Беларусь и Испания готовятся к проведению заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

22 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Испания готовятся к проведению второго заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Мадриде.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Испании Павел Пустовой встретился с генеральным директором по делам Северной Америки, Восточной Европы, Азии и Тихоокеанского региона Министерства иностранных дел, Европейского союза и международного сотрудничества Испании Аной Марией Саломон Перес. Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами, большое внимание на встрече было уделено деталям предстоящего в этом году в Мадриде заседания совместной межправкомиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству.

Также в центре внимания были вопросы проведения очередного раунда белорусско-испанских консультаций между внешнеполитическими ведомствами. Кроме того, рассматривалась реализация достигнутых ранее договоренностей, развитие межрегионального сотрудничества, реализация проектов в гуманитарной сфере.

Представитель Министерства иностранных дел Испании пожелала Павлу Пустовому успехов в выполнении его дипломатической миссии.-0-