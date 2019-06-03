Беларусь и Италия проведут заседание экономической межправкомиссии в Риме 25 июня

3 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Италия проведут заседание межправительственной экономической комиссии в Риме 25 июня. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков сегодня на мероприятии по случаю национального праздника Италии - Дня провозглашения Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь гордится традициями доброго, открытого и дружественного взаимодействия, которые за годы независимости сложились с Италией, - отметил замминистра. - Белорусско-итальянский диалог - это не только двусторонние институциональные контакты, не только взаимодействие наших государств на площадках международных организаций, но прежде всего богатый капитал народной дипломатии - прочные контакты между людьми, новые семьи, усыновление и оздоровление детей. Все это создало фундамент, который уже не под силу разрушить никаким факторам политической конъюнктуры".

По его словам, на этом фундаменте в последние годы все более интенсивно строятся конструктивные официальные контакты на самых разных уровнях. "Недавнее подтверждение тому - гостеприимство итальянской стороны во время визита в феврале этого года премьер-министра Беларуси Сергея Румаса. Достигнутые во время переговоров договоренности дали позитивный импульс углублению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами - в том числе по линии деловых сообществ", - подчеркнул Евгений Шестаков.

Он выразил уверенность, что таким же значимым для сотрудничества станет и проведение 25 июня в Риме заседания белорусско-итальянской межправительственной экономической комиссии.

Заместитель министра высказал благодарность государственным структурам Италии - как исполнительной, так и законодательной ветви - за открытость и прагматизм, позволившие в последнее время заметно активизировать двусторонний диалог по межпарламентской и межведомственной линиям. Совсем недавно в Минске состоялась встреча вице-спикеров верхних палат парламентов Беларуси и Италии, возобновлена деятельность группы по сотрудничеству с нашей страной в итальянском парламенте, близится к завершению процесс ратификации двусторонних соглашений по образованию и науке.

Евгений Шестаков также поблагодарил итальянскую сторону за содействие в проведении яркой церемонии зажжения "Пламени мира" II Европейских игр.

"Потенциал белорусско-итальянского взаимодействия еще далеко не исчерпан. Особенно это касается экономической сферы, - резюмировал заместитель главы внешнеполитического ведомства. - Беларусь заинтересована в более активном участии итальянского капитала в инвестиционных проектах на территории нашей страны, в том числе с выходом на обширный рынок Евразийского экономического союза".-0-