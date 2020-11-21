21 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Израиль договорились о более эффективном решении консульских вопросов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Израиле.

"Между министерствами иностранных дел Беларуси и Израиля состоялись очередные консульские консультации на уровне руководителей консульских служб внешнеполитических ведомств двух стран, проведенные в формате видеоконференции, - проинформировали в посольстве. - В состав белорусской и израильской делегаций также вошли руководители и представители дипломатических миссий двух стран, Департамента населения и иммиграции Израиля, представители консульских управлений МИД".

Стороны рассмотрели широкий круг вопросов взаимодействия, включая обмен опытом работы в условиях пандемии COVID-19 и совершенствования методов оказания помощи гражданам.

Особое внимание было уделено поиску вариантов сокращения числа отказов белорусским гражданам во въезде в Израиль.

По итогам консультаций достигнуты договоренности, нацеленные на эффективное решение консульских вопросов двустороннего характера, включая организацию с этой целью визита делегации Беларуси в Израиль после нормализации эпидситуации, а также подписания соответствующих документов.

Израильская сторона поблагодарила Беларусь за содействие большому числу израильских граждан в возвращении на родину через Национальный аэропорт Минск с использованием авиалиний "Белавиа" в период вызванного пандемией транспортного локдауна, а также во время недавнего нахождения в Беларуси хасидских паломников.-0-