Беларусь и Израиль намерены организовать экспортно-импортный форум

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24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев 23 декабря провел встречу в формате видеоконференции с генеральным директором Министерства науки и технологий Израиля Шай-Ли Шпигельман, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Израиле.
Стороны обменялись мнениями об актуальном состоянии и перспективах дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Израиля.
Отдельными темами переговоров стали проведение очередного заседания совместного белорусско-израильского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, а также организация экспортно-импортного форума для белорусских и израильских компаний.-0-