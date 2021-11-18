Беларусь и Израиль обсудили региональную политику на Ближнем Востоке

Алекс Гольдман-Шайман и Николай Борисевич. Фото МИД
18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в Беларуси Алексом Гольдманом-Шайманом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"В рамках регулярных контактов состоялось обсуждение двухсторонней повестки дня, а также ряда вопросов региональной политики на Ближнем Востоке", - рассказали в МИД.
По информации пресс-службы, стороны затронули тему совместных мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений.-0-