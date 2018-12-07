7 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и ЮАР договорились укреплять экономическое сотрудничество, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

О дальнейшем развитии взаимодействия шла речь 7 декабря на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Южно-Африканской Республики в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Нoмасонтой Марией Сибанда-Туси. Она неоднократно посещала Беларусь и является одним из наиболее активных африканских послов, аккредитованных в нашей стране по совместительству.

В ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений. По итогам 10 месяцев текущего года взаимный товарооборот увеличился на две трети. Этому во многом способствовало заседание комитета по торгово-экономическому сотрудничеству с ЮАР, которое состоялось в Претории в марте. В этой связи заместитель министра и посол обсудили ход подготовки к следующему заседанию, запланированному на начало 2019 года в Минске.

Стороны отметили важность активного содействия прямым контактам между деловыми кругами двух стран и рассмотрели возможные формы такого содействия через использование механизмов форума сотрудничества "Беларусь-Африка", а также тематических промышленных и сельскохозяйственных выставок.

Во время беседы были затронуты вопросы расширения взаимодействия в области образования, создания благоприятных условий для туризма и обменов, а также для развития межрегиональных связей между провинциями Фри Стейт и Мпумаланга ЮАР и Минской, Могилевской областями. Отдельной темой беседы стало обсуждение возможности ускорить работу по взаимной отмене виз для владельцев обычных паспортов.

Собеседники подтвердили намерение Беларуси и Южной Африки укреплять сотрудничество и доброжелательное взаимодействие в международных организациях на принципах взаимного уважения и поддержки.-0-